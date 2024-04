Inzaghi esalta l’ambiente nerazzurro | allenare l’Inter è un dono

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 21 aprile 2024) E’ vigilia di derby in casa Inter e (forse) di festa scudetto. La squadra di Simonesi avvicina alla sfida contro il Milan con un solo risultato a disposizione per festeggiare già lunedì: la vittoria. Il tecnicosi è presentato in conferenza stampa. “Futuro? Ora consideriamo solo l’obiettivo, poi ci penseremo. Qui sto molto bene. Ho ascoltato stamattina le parole di Zhang, mi hanno fatto molto piacere. Con lui c’è un grande rapporto. Posso solo ringraziarlo per come si è comportato con me. Sono contento per lui che sia uno dei presidenti più vincenti della storia. Se lo merita”. Sono le parole del tecnico delin conferenza stampa. “un? Assolutamente sì, è stato un percorso importante. Si è lavorato bene e si è andati tutti in un’unica ...