Inter - Zhang rompe il silenzio | Voci false sul club

(Di domenica 21 aprile 2024) (Adnkronos) – "Lesull'? Tutto falso". Stevenricompare dopo settimane e torna a far sentire la propria voce. Il presidente dell', sparito dai radar e assente da mesi in Italia, parla a Sky Sport dal circuito di Shanghai, dove è andato in scena il Gp di Cina di Formula 1. L'sta per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Mentre si avvicina il suo primo scudetto in carriera, per Simone Inzaghi la strada per il futuro sembra essere tracciata . A confermarlo è Steven Zhang, che pianifica già il futuro per ... (inter-news)

“Voci false”: da Inzaghi alla cessione Inter, Zhang allo scoperto - Le parole dell’Intervento mediatico di Zhang per ‘Sky Sport’ nel paddock del GP di Formula 1 a Shangai, tra futuro all’Inter e la stima per Inzaghi nel suo cammino vincente In un fine settimana che ...interlive

Zhang: “Cessione Nessuna voce è vera. Inzaghi è un dono per l’Inter” - A poco più di 24 ore dal primo match point che avrà l'Inter per assicurarsi il suo 20esimo scudetto e poter ricamare sul petto la seconda stella tanto attesa in Viale della Liberazione, il Presidente ...sportpaper

Steven Zhang al Gp di F1 in Cina alla vigilia del derby Scudetto: “Voci sull’Inter non vere” - Steven Zhang rompe il silenzio alla vigilia della sfida Scudetto dell’Inter nel derby contro il Milan. Il presidente nerazzurro chiarisce la vicenda relativa alla possibile cessione del club: “Nessuna ...fanpage