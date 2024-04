Inter - Zhang alla squadra | 'Sarà una vittoria bellissima Godetevi il derby | se non succede doman - succederà presto'

(Di domenica 21 aprile 2024) Cresce l`attesa per ildella Madonnina tra Milan e, in programmai sera a San Siro, gara valida per la 33esima giornata. Una...

Zhang è tornato a parlare dopo un lungo periodo di silenzio. Proprio quando in Italia viene descritto quasi come un uomo spacciato nonché un presidente ai titoli di coda, lui rassicura l’Inter o ... (inter-news)

Inter, Zhang alla squadra: 'Sarà una vittoria bellissima. Godetevi il derby: se non succede domani, succederà presto' - Cresce l`attesa per il derby della Madonnina tra Milan e Inter, in programma domani sera a San Siro, gara valida per la 33ª giornata. Una stracittadina mai.calciomercato

Zhang, il discorso all'Inter…" - In conferenza: «Sono contento soprattutto della sinergia che si è creata. Non è un’ossessione vincere il campionato domani» Inzaghi presenta in conferenza stampa il derby Milan-Inter, il primo match p ...informazione

Zhang carica l'Inter: "Se non dovesse succedere al derby, succederà presto. La vittoria sarà bellissima" - Non solo i numerosi tifosi nerazzurri che hanno invaso Appiano Gentile (RILEGGI QUI). Prima dell'allenamento dell'Inter alla vigilia di un derby che potrebbe tradursi anche in scudetto, ...fcinternews