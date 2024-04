Inter - tre addii sicuri più due dubbi | quanto si risparmia in stipendi?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 aprile 2024) L’sta programmando da tempo la stagione 2024/25. Tanto che si attende solo la fine della stagione per ufficializzare gli acquisti di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Tuttavia sono già noti i nomi dei giocatori che partiranno sicuramente. Generando un risparmio nel monte ingaggi nerazzurro. OPERAZIONI IN CORSO – L’si sta muovendo con lauto anticipo in vista della prossima stagione. Avendo già l’accordo per l’ingaggio di Piotr Zielinski, centrocampista oggi al Napoli, e Mehdi Taremi, attaccante del Porto. Due ingressi che vengono a puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, colmando alcune lacune al centro e in attacco. Lacune che dal 1° luglio si amplierebbero, considerando gligià, a cui aggiungere anche alcuni giocatori ino., ...