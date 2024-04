Inter - Inzaghi e il derby scudetto | Battere ancora il Milan non è un’ossessione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Simonetorna a parlare in conferenza stampa alla vigilia deldio che può consegnare loall’. “Ilè sempre il. Ci sono ottime sensazioni. Abbiamo lavorato tanto e bene perché domani potrebbe essere una giornata speciale. Abbiamodue allenamenti per prepararci nel migliore dei modi - afferma il tecnico - Coi ragazzi ne abbiamo parlato. Abbiamo fatto un percorso bellissimo. Potrebbe essere una giornata bellissima per tutti noi, ma non la viviamo come un'ossessione. Stiamo lavorando tanto perché avvenga, ma il più di quel che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Abbiamo dominato il campionato, con tantissime insidie. La salita sta per finire e vogliamo vedere il panorama. Ma stasera dormiamo tranquilli. ...