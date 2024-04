Inter come il Napoli? La risposta di Inzaghi | nessun dubbio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 21 aprile 2024) Simone, alla vigilia del match scudetto contro il Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad un paragone con il. L’è ad un centimetro dallo Scudetto e la partita di domani, molto probabilmente, certificherà il ventesimo scudetto nerazzurro, valevole la seconda stella. Di conseguenza ilsi scucirà dal petto il tricolore per consegnarlo alla squadra che di gran lunga si è dimostrata superiore alle altre in questa stagione. La vittoria nel derby contro il Milan potrà avere una valenza storica e Simone, infatti, alla vigilia di un match così importante per la sua carriera ha caricato i suoi ragazzi per il raggiungimento di un obiettivo che ad i nastri di partenza, nonostante la corposa rivoluzione della rosa rispetto allo scorso anno, vedeva ...