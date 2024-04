Inter - – 1 al Milan! Inzaghi si prepara | un dubbio e una giovane new entry! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 aprile 2024) Simonecontinua are: ecco la situazione ad Appiano Gentile dove compare anche un volto nuovo. Le ultime di TuttoSport. IN/DISPONIBILI – Giorni di fermento ad Appiano Gentile, dove tutto l’ambiente nerazzurro si stando ad affrontare forse la sfida più attesa di tutta la stagione. Il comandate Simonesta studiando le mosse da mettere in atto contro il, mentre il gruppocontinua ad allenarsi (quasi) al completo. Ieri, infatti, l’armata nerazzurra ha perso Juan Cuadrado, che ha lasciato il Centro Sportivo in anticipo per un leggero affaticamento muscolare. Nulla di grave, dunque, ma il colombiano sarà nuovamente fuori e indisponibile anche per, come per ...