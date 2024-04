Infortunio Holm - problema muscolare per l’esterno

Atalanta, i convocati per il Monza. La decisione su Scalvini - Visualizzazioni: 128 Gianpiero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Monza. Gara importante in chiave europea per l’Atalanta che vuole i 3 punti. Atalanta, i convocati di Ga ...calciostyle

Da Sommer a Piccoli, i consigli per la 33ª giornata al fantacalcio - Attraverso l'algoritmo di FantaGoat, i calciatori sui quali puntare per il Fantacampionato nel prossimo turno di Serie A ...gazzetta

Monza-Atalanta: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Derby della Lombardia in programma domenica sera 21 aprile alle 20.45 all`U-Power Stadium brianzolo, tra Monza e Atalanta. Per la formazione bergamasca è l`ultima.calciomercato