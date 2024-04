Indegno censurare Scurati. Avrebbe tolto voti al Pd

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 21 aprile 2024) Sono in cuor mio indignato perché a questoviene impedito di leggere la sua paginetta, con la quale dichiara senza tema di smentita che il fascismo è stato pessima cosa e che potrebbe sempre ritornare, magari ritornare sotto elezioni. Il concetto, invero, non mi pare inedito, e tuttavia merita di essere ribadito, sicché trovo inammissibile che gli sia impedito di ribadirlo, Io gliel’avrei consentito, tanto il Pd, quando punta tutto sul ritorno imminente del fascismo sotto elezioni, perde, quindi non capisco la preoccupazione di questo entourage meloniano fatto di sergenti dotati di eccesso di zelo. Fabio Massimo Nicosia, 21 aprile 2024 L'articolo proviene da Nicola Porro.