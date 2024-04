Incidenti tra Magenta e Mesero In attesa del raddoppio nuova segnaletica sulla super

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) Troppi glinel tratto distrada per Malpensa, tra. Urgono soluzioni. Ieri, in Casa Giacobbe a, è arrivato il vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami a parlare di quello che si sta facendo e di quel che si farà. Il deputato Umberto Maerna ha presentato un’interrogazione parlamentare firmata anche da Lucrezia Mantovani e Riccardo De Corato chiedendo al ministero di intervenire con urgenza per tutelare gli automobilisti. La risposta è stata che ildi quel tratto di carreggiata è predisposto, ma serve tempo per attuarlo. Quindi si è deciso di intervenire subito, per tamponare. "I lavori sono iniziati il 4 aprile - ha detto Maerna - ma sono stati interrotti per il meteo. Termineranno entro fine mese. Saranno ...