Incidente sull’autostrada Palermo-Catania - fuori strada pulmino con giovani calciatori | 7 ferit - 2 gravi

Grave Incidente nel pomeriggio di oggi sull'A1, nel tratto tra Anagni e Ferentino. Per cause ancora da accertare, un camion e una macchina si sono scontrati.Continua a leggere (fanpage)

Tenna, schianto sulla ss47: un morto e due feriti - Incidente stradale mortale questo pomeriggio verso le 16 e 30 in località Terrazze, lungo la strada 47 della Valsugana. Due auto si sono scontrate con violenza (per motivi in via di accertamento) e il ...rainews

Incidente mortale sulla Pievaiola - Incidente mortale nel pomeriggio sulla strada Pievaiola, all'altezza di Tavernelle, nel comune di Panicale. la vittima è un motociclista di cui ancora non si conosce l'identità. I carabinieri giunti s ...rainews

Incidente ad Arenzano, quattro feriti e traffico bloccato sull'Aurelia - Aurelia temporaneamente interrotta nel pomeriggio di domenica 21 aprile 2024 ad Arenzano per un Incidente stradale. Poco prima delle 16 due auto si sono scontrate sul lungomare, facendo poi da ...genovatoday