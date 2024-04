Incidente alla gara ciclistica ‘Gran Fondo Rerum Novarum’ | ciclista elitrasportato

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 aprile 2024) Quella di oggi, domenica 21 aprile, doveva essere una giornata di gioia e divertimento per gli appassionati di ciclismo. Era prevista, infatti, la seconda edizione della GranNovarum, Pedalatium, che attraversa le pendici della Monti Lepini, le province di Roma, Latina e Frosinone. Purtroppo, per cause ancora in corso di accertamento, proprio nel corso della, s’è verificato unnel quale è rimasto coinvolto unCarabinieri elisoccorso – foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)La caduta mentre i concorrenti si trovavano nel territorio di Sgurgola Nel territorio di Frosinone, precisamente a Sgurgola, ilè caduto riportando varie ferite. L’intervento dei sanitari del 118, tempestivamente arrivati sul luogo ...