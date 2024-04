In prestito da New York una Kusama da record

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) I numeri dafanno parlare di “Febbre“: 93.100 visitatori, il 34% di Bergamo e provincia, il 26,97 dalla Lombardia, il 29,86 da altre regioni, il 9,17 dall’estero; 3.615 studenti da cento scuole italiane, 164 laboratori, 193 visite guidate, 5mila cataloghi Skira venduti, 7,6 milioni la ricaduta economica stimata da VisitBG. Ha riscosso grandissimo successo la mostra “Infinito presente“ di Yayoia Palazzo della Ragione, in Città Alta, inaugurata a novembre 2023 e rivelatasi uno degli eventi più sensazionali della programmazione artistica e culturale di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura. “Fireflies on the Water“ è il nome della Infinity Mirror Room dell’artista, una delle sue opere più rappresentative, indal Whitney Museum of American Art di Newgrazie ...