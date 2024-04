In municipio gli scatti storici del XXV Aprile

(Di domenica 21 aprile 2024) Una mostra fotografica sul XXV. È stata inaugurata ieri e resterà aperta fino al 5 maggio nell’atrio di Palazzo Tettamanti. Raccogliesulla Liberazione in città e sulle cerimonie per ricordarne l’anniversario. L’iniziativa rientra nel progetto di digitalizzazione e condivisione degli archivi comunali, da cui però sono esclusi altri documenti come fotografie, lastre e negativi. Per non perdere questi ricordi collettivi è nato il progetto Maf, Merate Archivi Fotografici, coordinato da Luciano Ravasio e promosso dai fotografi amatoriale e professionisti soci di Fotolibera.

Cassina de' Pecchi (Milano) – “Le scuole frequentate dai nostri figli in condizioni disastrose", sit in di protesta questa mattina da parte di un gruppo di genitori a Cassina de' Pecchi, nel ... (ilgiorno)

Cernusco Lombardone (Lecco), 9 aprile 2024 – Occhi lividi, labbra tumefatte, braccia graffiate e la voce rotta dal pianto. “Per favore aiutatemi, mia figlia mi picchia, non so più che fare, è colpa ... (ilgiorno)

Si avvicina la Festa della Liberazione. Gli appuntamenti in Piana - Si avvicina la 79^ festa della Liberazione ad Altopascio con cerimonie istituzionali e presentazioni di libri a Capannori. Celebrazioni e passeggiate per ricordare la Resistenza.lanazione

Movida a Roma, stretta in Centro contro il caos notturno. «Stop all’alcol da asporto» - Non usa giri di parole né mezzi termini la presidente del I municipio, Lorenza Bonaccorsi: «Se dipendesse da me, vieterei l’asporto degli alcolici in tutto il Centro».ilmessaggero

Protesta contro gli sfratti a Opera, una panchina e 600 firme: "Il Comune non ci ascolta" - Manifestazione di solidarietà per la 55enne che si è data fuoco lunedì. "Nessuno ha ancora spiegato cos’è successo. Non è curiosità ma giustizia" ...ilgiorno