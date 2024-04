In campo anche il centro sociale Un concerto per la maestra in prigione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) L’occupazione più rapida della storia. E uno sgombero soft. Sono bastate le parole per convincere i giovani delBoccaccio, attualmente senza sede, a venire a più miti consigli. Da settimane avevano in programma critical wine-La Volpe e l’Uva, un evento ormai quasi tradizionale con produttori di vino artigianale, musica e dibattiti, giunto alla sua dodicesima edizione. La sede, tenuta segreta fino all’ultimo, è ricaduta su una vecchia fabbrica abbandonata in via Salvo D’Acquisto. In cui gli antagonisti sono entrati venerdì sera intorno alle 19 invitando amici e sostenitori a dare una mano per le pulizie e l’allestimento. Tutto tramontato in un batter d’occhio. Gli agenti della Digos della Questura di polizia di Monza hanno preso subito contatto con gli antagonisti spiegando ome quella presenza fosse ovviamente illecita. Convincendoli ...