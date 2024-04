In auto con 1 kg di hashish e cocaina | 41enne prima torna libero - poi finisce ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 aprile 2024) Era stato beccato incon un complice e un carico di stupefacenti: un chilo die 230 grammi di. Undi Formia, ma residente a Minturno, nel corso di controlli dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Formia, qualche giorno fa, è stato fermato nel territorio del Comune di Itri, mentre viaggiava insull’Appia in direzione Napoli, con l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente. I Carabinieri nel corso di un servizio di controllo – foto repertorio – ilcorrieredellacitta.comIl giudice lo aveva rimesso in libertà riservandosi sulla misura Nell’immediatezza dei fatti ilera stato arrestato e al termine dell’udienza di convalida e interrogatorio di garanzia, era stato rimesso in libertà in attesa della decisione ...