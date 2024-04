In 3000 a ballare al Ceghedaccio

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di domenica 21 aprile 2024) il più grande evento dedicato agli appassionati di musica anni ’70, ’80 e ’90Era uno dei due appuntamenti annuali imperdibili per tutti gli appassionati della musica anni ’70, ’80 e ’90. E, puntuale, anche quello andato in scena ieri sera, 19 aprile, al padiglione 6 della Fiera di Udine è stato un successo certificato non solo dalle oltre 3 mila persone che vi hanno partecipato, ma anche e soprattutto dall’entusiasmo per aver preso parte a quello che è un vero e proprio happening. Parliamo del, il grande appuntamento con il dance floor organizzato come sempre da Renato e Carlo Pontoni, protagonisti di un format di successo ormai da 30 anni a questa parte che si basa sempre su un sano divertimento, sicurezza e il piacere di stare assieme. “Regole di ieri – spiega Renato Pontoni – che fanno proprie anche i giovani d’oggi, sempre più presenti alle nostre ...