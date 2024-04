Ilaria Salis - il retroscena | perché lo scippo di Fratoianni mette nei guai Elly Schlein

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Inventarsi la candidatura di. Lasciare che si gonfiasse di significato etico e politico: la prigioniera innocente maltrattata da Viktor Orbán contro la premier amica dell'aguzzino ungherese, narrazione meravigliosa per la sinistra dei diritti. E poi farsela fregare da Angelo Bonelli e Nicola. Non era facile, peròc'è riuscita e ha fatto anche di più, così il 9 giugno se la ritroverà come avversaria, capolista nella circoscrizione del Nord-ovest, messa lì dai rossoverdi per prendere voti nello stesso bacino di elettori movimentisti e tardosessantottini in cui pesca il suo Pd. Massimo D'Alema, una della generazione che qualcosa aveva studiato, in questi casi citava una commedia di Terenzio: Heautontimorumenos, il punitore di se stesso. Punitrice, in questo caso. Se il ...