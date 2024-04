Ilaria Salis candidata alle elezioni europee | sarà liberata o no?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 21 aprile 2024) La detenuta, 39enne milanese in carcere a Budapest (Ungheria) con l’accusa di aver aggredito militanti di estrema destra,in Italianelle liste di AVS (anza Verdi Sinistra) e potrebbe così tornare libera. Se eletta, infatti, per lei scatterebbe l’immunità parlamentare. Mentre in Ungheria è sufficiente la presentazione delle liste per far scattare l’immunità, in Italia occorre prima essere eletti. Ma il casopotrebbe non essere unico nel suo genere nel prossimo turno elettorale per il rinnovo del Parlamento Ue, l’8 e il 9 giugno prossimi. In Grecia il partito conservatore Nuova Democrazia ha inserito nella sua lista elettorale Fredi Beleri, un sindaco albanese di etnia greca condannato a due anni di ...