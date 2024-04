Il video di Serena Bortone che legge in diretta il testo censurato di Scurati

Serena Bortone sfida la Rai e legge il monologo di Scurati Il monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile bloccato dalla Rai è stato letto comunque in diretta da Serena Bortone , che ha sfida to i ... (tpi)

Serena Bortone non lascia, ma raddoppia. In apertura della puntata del suo programma Che Sarà, su Rai 3, oggetto per tutta la giornata di polemiche per la cancellazione del previsto monologo ... (open.online)