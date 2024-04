Il Salone del mobile sbanca a Milano - ma il settore perde ricavi

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 21 aprile 2024) Ildelogni anno accresce la sua forza: lunghe code per entrare nei padiglioni della fiera e davanti alle installazioni che punteggiano, 1.950 espositori provenienti da 35 paesi accorsi nella capitale lombarda per esporre 185 brand. Un appuntamento quindi ormai mondiale, come confermano anche lo spaccato dei visitatori, di cui ormai sette su dieci sono stranieri. Ma come è davvero lo stato di salute della nostra industria dell’arredo e dell’illuminazione? Come vanno gli affari a chi si occupa di rendere più accoglienti e, si spera, funzionali le nostre case con mobili e lampadari magari di design? Primo bagno di realtà (e di delusione): ilsi è lasciato alle spalle lo scorso anno con un fatturato totale in calo del 2,8%. Sull’export, che a avuto una battuta d’arresto del 3,5% hanno ...