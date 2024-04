Il risveglio del faraone El Shaarawy | una strana carriera - ma ora merita la Nazionale

(Di domenica 21 aprile 2024) Cheladi El. Talento precoce, giocatore con classe da vendere, un'ottimatra Milan e Roma senza però mai raggiungere il pieno potenziale, complici alcuni infortuni piuttosto seri. Per dirla alla De Rossi, doveva diventare uomo per arrivare a essere un calciatore del massimo livello. E pensare che la suasembrava avviata al tramonto troppo presto, a causa della scelta di trasferirsi a Shanghai a 27 anni durante l'effimero boom del calcio cinese. Invece il ritorno nella Capitale ha segnato l'inizio della seconda vita calcistica del, ormai diventato uno degli idoli della tifoseria: il fatto che la sua maglia sia tra le più vendute, dietro soltanto a Dybala, Pellegrini e Lukaku, la dice lunga sulla stima che la gente nutre nei suoi ...

Dalle missioni spaziali che evocano il dio egizio della morte ai rituali massonici, lo spettacolo dell'eclissi solare dell'8 aprile in Nord America ha già fatto nascere numerose teorie del ... (fanpage)

È stata ri trovata riversa in una pozza di sangue dietro al bancone della parafarmacia dove lavorava, all'interno del centro commerciale "Bennet" di Treviso. Martina Peruzza, questo il nome della ... (today)

Campionati Astronomia,Francesco del Belli di Roma è primo per medie - Nella città del "più bel chilometro d'Italia", come definì Gabriele D'annunzio il luminoso lungomare di Reggio Calabria, in magnifica posizione sullo Stretto di Messina, si sono svolte le finali nazio ...ansa

Campionati Astronomia,Andrea del Belli di Roma è primo per medie - Nella città del "più bel chilometro d'Italia", come definì Gabriele D'annunzio il luminoso lungomare di Reggio Calabria, in magnifica posizione sullo Stretto di Messina, si sono svolte le finali nazio ...ansa

Ora in Regione Nosere c’è il veterinario sociale - Alla presenza del consigliere regionale Alberto Preioni, dell’assessora del comune domese Antonella Ferraris, della vice presidente del Ciss Ossola Raffaella Zoldan, e di Mario Allegri per il Comune d ...ecorisveglio