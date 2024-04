Il ristorante preferito da Charles Leclerc - e la migliore cucina nikkei da provare in Italia

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 21 aprile 2024) Tra i migliori ristoranti del MENA, che si estende dal Marocco all'Iran, il Kuuru di Jeddha - in Arabia Saudita - quest'anno compare tra i 50 Best Restaurant di una regione ad altissima declinazione dei sapori grazie allo chef Eddie Castro che propone unadi altissimo livello, anche in virtù del pescato freschissimo del Mar Rosso, a colpi di Nika Panca, Wagyu Tataku, O-Toro, Ceviche, Nigiri, Criollo di merluzzo nero e così via. O-ToroKuuru O-Toro, Kuuru restaurant Courtesy of KuuruTanto da conquistare anche il palato raffinato del campione di F1, che lo ha eletto suoin assoluto, come ha confidato a GQ: «Non avrei mai pensato di ...