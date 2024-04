Il racconto dell’agricoltura che cambia chiude Disquisito

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di domenica 21 aprile 2024) «Ai giornalisti piace raccontare che i giovani stanno tornando alla campagna. In realtà non è vero: molte aziende agricole chiudono e le aree interne continuano a perdere densità abitativa». Ilduro dello statoitaliana arriva da Pasquale Bonsignore, titolare del marchio alimentare siciliano Incuso e designer del territorio. La sua è stata una delle voci del talk “L’agricoltura che”, che ha chiuso “”, il festival curato da Linkiesta Gastronomika e Il Post per festeggiare i dieci anni di Mercato Centrale. Il segreto di Bonsignore è stato proprio applicare il design all’agricoltura, provando a smontare questo mondo per ricostruirlo in maniera diversa rispetto a quello a cui siamo abituati. Con il suo marchio, non coltiva praticamente la terra, ma presiede una filiera di prodotti ...