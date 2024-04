Il parco dello Zolfo in cortocircuito | scelto il direttore - ma lui non accetta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) Pesaro, 22 aprile 2023 – Il, con sede a Pesaro, è un ente pubblico che ha una sua caratteristica ormai rara anche a Roma: non fa nulla. L’ultimo sussulto risale al 22 settembre 2022 con un convegno sugli Stati generali. Che non ha prodotto niente. Nel 2019, era stato eletto il nuovo consiglio direttivo e il presidente (sempre lo stesso dal 2005) fissando la loro scadenza per il 22 marzo 2024. Quindi, sarebbero decaduti eppure sono ancora tutti lì. L’ente percepisce dallo Stato ogni anno 220mila euro, indipendentemente da quello che fa. Soldi che se ne vanno quasi tutti per pagare il personale (la cui attività è ignota) con un costo passato in due anni da 41.927 euro del 2021 a 84mila nel 2023 per arrivare ai 113mila nel 2024. Il Consiglio direttivo è formato da 5 membri, poi c’è il collegio dei revisori con 3 ...