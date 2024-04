Il Paradiso delle Signore 8 anticipazioni | Vittorio e Matilde mettono su famiglia?

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di domenica 21 aprile 2024) Lede “Il” procolpi di scena e emozioni forti per i fan della serie. In particolare, il focus si concentra su, due personaggi alle prese con un intricato intreccio di sentimenti e scelte di vita. Scopriamo insieme cosa ci riservano le prossime puntate di questa amata soap opera italiana. Uomini e Donneoggi: Mario con un’altra donna! Ilsceglieha scelto, ma la sua decisione ha scatenato una serie di conseguenze impreviste. La Frigerio, ferita per essere ...