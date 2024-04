Il nonno morto e l' atroce beffa dei 300mila euro | Valentina - bruttissima sorpresa ad Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Una, ad. E le beffe atroci fanno ovviamente parte del gioco, del programma condotto da Amdeus ogni sera su Rai 1, dove altrettanto ogni raccoglie milioni di italiani davanti alla tv, con risultato impressionanti in termini di share. La puntata in questione è quella di sabato 20 aprile, a misurarsi con i pacchi, con il dottore e con la sorte sonoed Alessandro. E lasta tutta nel fatto che i due, a fine puntata, hanno scoperto che avevano in mano il pacco da, il premio massimo, che però alla fin della fiera non hanno aperto in virtù di uno scambio. Nel dettaglio il pacco in questione era il numero 14. Va anche detto che ae ad Alessandro non è poi ...