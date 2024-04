Il mustang e la piccola stella del mattino | il racconto del sogno di libertà di un giovane Lakota non ha confini

(Di domenica 21 aprile 2024) La condizione attuale dei nativi americani che vivono South Dakota nel romanzo “Ile ladel” di Lucia Groe (docente dell’Università della Calabria). Sarà presentato lunedì 21, ore 17, nell’aula magna dell’Ipseoa “Gagliardi” per la ricorrenza della “Giornata mondiale della terra”. Lunedì 21 (alle ore 17) nell’Aula magna dell’Ipseoa “E. Gagliardi” di Vibo Valentia, è prevista la presentazione del romanzo “Ile ladel” (2022, “La bussola edizioni”), scritto da Lucia Groe. L’iniziativa (in collaborazione con l’associazione Sentiero Rosso Onlus) rientra nell’ambito del progetto “La terra racconta” organizzata per la ricorrenza della “Giornata mondiale della terra” con la partecipazione del ...

Ford Bronco vs Jeep Wrangler: testa a testa tra fango, terra e pietre.: Prima di addentrarci nel testa a testa, una piccola presentazione per entrambe. Partendo dalla ... Nato nel 1965 con l'obiettivo dichiarato di sfidare la Jeep, ma come per la Mustang, la sua personalità ...

BorromeodeSilva STL - 1, restomod allroad per Mustang: Restomod , che passione. STL - 1 è la creazione dello Studio BorromeodeSilva , un progetto che dalla mitica Ford Mustang Fastback del 1968 intende realizzare una produzione in piccola serie, completamente personalizzabile . Si tratta di un restomod davvero sui generis , di fatto una Mustang all - terrain, come ...