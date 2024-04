Il Morbo Di Parkinson | I 7 Sintomi Per Riconoscerlo!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 21 aprile 2024) Ildiè una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale, progredendo lentamente e influenzando il controllo dei movimenti. Ildiè una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce il sistema nervoso centrale, in particolare quelle parti del cervello responsabili del controllo dei movimenti. La malattia è stata descritta per la prima volta nel 1817 dal medico inglese James, e da allora la ricerca ha fatto molti progressi, ma la cura definitiva rimane ancora da trovare. Cause Le cause esatte delnon sono completamente comprese, ma i ricercatori hanno identificato alcuni fattori che possono giocare un ruolo significativo. Geneticamente, mutazioni in specifici geni sono state associate alla malattia, ...