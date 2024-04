Il Montecchio deve blindare i play-out

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) Entra nel vivo la volata del calcio dilettanti (ore 15.30): ultimi 180’ in Eccellenza, Promozione e Prima categoria, mentre Seconda e Terza chiudono la stagione regolare. Lungo viaggio decisivo per ilche sale a Gaggio Montano contro i bolognesi del Faro alla caccia di un hurrà peralmeno i-out e condannare alla retrocessione diretta i rivali. Lo scorso 2 giugno, i biancorossi superarono negli spareggi regionali proprio il Faro centrando così l’approdo nella Serie A dei dilettanti. Il Fabbrico prova a rovinare la festa della Cittadella degli ex granata Narduzzo, Arati e Guidone che domenica scorsa ha centrato lo storico salto in Serie D. Cerca un sorriso la Bagnolese che attende il Salsomaggiore, impegnato nella lotta salvezza e guidato in panca dall’ex difensore Apolloni. Sale nel piacentino la Correggese ...