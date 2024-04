Il ministro Katz e la foto del Colosseo | L’attacco dell’Iran è solo un' anteprima di ciò che può accadere in tutto il mondo Raid di Israele a Rafah - 16 morti tra cui 9 bambini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Tel Aviv, 21 aprile 2024 – Nuovo tragico bilancio deiisraeliani a, nel sud della Striscia di Gaza. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, almeno 16 persone - tra cui nove- sono rimaste uccise in una serie di attacchi aerei e di artiglieria condotti nella notte e questa mattina all'alba. Palestinians salvage belongings from the rubble of a hbuilding hit by overnight Israeli bombing inin the southern Gaza Strip on April 20, 2024, amid the ongoing conflict between Israel and the Hamas movement. (Photo by AFP) Migliaia a Tel Aviv contro il governo e per il ritorno degli ostaggi. La Camera Usa approva gli aiuti aOtto palestinesi, tra cui due donne e cinque, sono rimasti uccisi in un attacco che ha colpito due abitazioni. Altri cinque, di cui ...