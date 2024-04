Il Marsiglia le prova tutte | Correa titolare! Ma non vince ugualmente

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 aprile 2024) Non c’è pace per ilin questa stagione, almeno per quanto riguarda la Ligue 1. Il tecnico Jean-Louis Gassett decide di puntare su Joaquin, ma questo non basta perre. La sfida contro il Tolosa termina 2-2. PAREGGIO – Non riesce più are ilin campionato, fermato in casa del Tolosa 2-2. Jean-Louis Gassett si gioca addirittura la carta Joaquinesterno d’attacco, un po’ come ai tempi della Lazio, a supporto di Aubameyang. Questo però non basta perre la partita. Onana sblocca la partita al 38?, ma a pochi secondi dalla fine del primo tempo Nicolaisen pareggia i conti. Dopo l’ora di giocoviene sostituito da Ndiaye, a ell’82’ il Tolosa trova addirittura il gol del 2-1 con ...