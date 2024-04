Il Lecce vince 3-0 e inguaia il Sassuolo

(Di domenica 21 aprile 2024) Al Mapei Stadium nel lunch match che valeva un bel pezzo di salvezza, ilha dimostrato di esserci, ilno. I neroverdi affondano incassando un 3-0 che, salvo miracoli, allontana sempre di più le speranze di mantenere la categoria. Penultimi in classifica e con soli 26 punti, gli uomini di Davide Ballardini hanno ormai un pugno di partite a disposizione per ribaltare la situazione, che...

