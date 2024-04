Il giocatore del Leeds United sta facendo di tutto per lasciare il club in estate

Il calciatore era in campo in Conference League: l'arrivo di un vicino di casa ha messo in fuga due persone (golssip)

De Matteis: Calzona non ci dorme la notte per questi problemi difensivi e non si spiega come non si possano portare a casa risultati con le squadre più deboli Calori, Sollazzo, D’Angelo, ... (terzotemponapoli)