Il gagliardetto del Nottingham Forest e il rosso Garibaldi

(Di domenica 21 aprile 2024) IldelCelato da un anonimo acronimo (NFFC) questoci riporta alla grande tradizione inglese nella produzione di esemplari di rara bellezza. In primo luogo lo stemma al centro delrealizzato con un capolavoro del ricamo e poi altri particolari che oltre a questoappartengono alla storia di una squadra gloriosa come il. E qui, pensando alle grandi vittorie del club, l’annata 1959 ci riporta alla conquista della seconda Football Association Cup della squadra nata nel 1865 ed inserita, a pieno titolo, tra le squadre “fondatrici” del calcio in Inghilterra. Diverse sono le curiosità che ci riportano al. La prima, nella ...

