Il futuro passa dalla Sardegna Varese deve battere Sassari

(Di domenica 21 aprile 2024) L’Openjobmetis, reducepresante sconfitta contro Scafati, si appresta a affrontare oggi (inizio alle 12) il Banco di, sul proprio parquet, in un match cruciale per la sopravvivenza in Serie A. Sean McDermott, ala della squadra, ha riflettuto sulle difficoltà incontrate nell’ultimo incontro e su ciò che sarà necessario fare per ottenere una vittoria fondamentale oggi, con palla a due alle 12. "Abbiamo subito una sconfitta amara, dovuta principalmente a un approccio iniziale non adeguato, che ci ha messo subito in difficoltà - ha ammesso McDermott. "Anche se siamo riusciti a rientrare nel match, partire con un passivo di 18 a 2 ha reso tutto più complesso, e lo sforzo per recuperare ha pesato notevolmente". Il giocatore ha sottolineato l’importanza di una maggiore attenzione in fase ...