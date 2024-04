Il Femminile. Le giocatrici di Piovani spaventano la Juve. Ma alla fine arriva una sconfitta in rimonta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024)ntus 2 sassuolo 1NTUS: Peyraud-Magnin, Gama (23’ s.t. Cafferata), Lenzini, Salvai, Boattin, Grosso (42’ s.t Palis), Gunnarsdotti, Cantore (17’ s.t. Nystrom), Echegini (17’ s.t. Thomas), Beerensteyn, Girelli (41’ s.t. Bragonzi). All. Beruatto (Aprile, Nava, Cascarino, Calligaris) SASSUOLO: Durand, Philtjens, Filangeri, Pleidrup, Orsi, Missipo (40’ s.t. Monterubbiano), Jane, Pondini (40’ s.t. Poje Mihelic), Zamanian (9’ s.t. Clelland); Beccari, Sabatino (18’ s.t. Kullashi). All.(Lonni, Passeri, Prugna, Simon, Sciabica) Arbitro: Renzi di Pesaro (Piccichè, Chillemi, Santeramo) Reti: 10’ s.t. Beccari, 24’ s.t. Boattin, 35’ s.t. Nystrom Note; ammonite Caruso, Beccari Ci ha creduto fino al minuto 97, il Sassuoloche per poco non trovava, all’ultimo respiro, il gol del pari, ma non è ...