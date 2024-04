Ammettiamolo. Non è un problema di se, e nemmeno di quando, ma solo di come. Il mondo è cambiato. E quindi anche il vino dovrà farlo. Occorre solo decidere se darsi da fare e gestire questo ... (gamberorosso)

“Clima pace lavoro”: dietro a questo striscione sono partiti in Corteo circa un migliaio attivisti ambientalisti, che hanno aderito alla manifestazione dei fridays For future a Torino . Con gli ... (ilfattoquotidiano)

La Bce ha aggiornato i suoi indicatori legati al clima, che forniscono indicazioni sia su come i mercati finanziari stanno affrontando la transizione verde, sia su come le istituzioni finanziarie ... (quifinanza)

Il clima che cambia, dall’estate all’inverno in 24 ore: «Adattarsi per salvare l’economia» - È il 19 aprile e il termometro è fermo sui 9 gradi alle 9 di mattina. Solo due giorni prima, all’ora di pranzo, la temperatura sfondava i 30 gradi. Da un giorno ...quotidianodipuglia

Primavera 2024: tra neve in pianura e piogge alluvionali, l'Italia si prepara a un clima imprevedibile - La primavera 2024 si sta rivelando una stagione di estremi climatici in Italia. Un'evoluzione meteorologica stupefacente ha portato prima freddo e neve in pianura, seguiti da piogge alluvionali. Neve ...informazione

Elly Schlein annuncia che Cecilia Strada sarà capolista al Nord Ovest - Il clima elettorale si fa sempre più denso mentre le formazioni per le prossime elezioni europee si delineano. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico (Pd), ha annunciato con emozione che ha ...online-news