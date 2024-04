Il caso-Scurati - un evento da insegnare nelle scuole di comunicazione e giornalismo

Una questione di soldi e la solita retorica anti-governo. Il caso legato al monologo di Antonio Scurati saltato in Rai continua a scatenare le polemiche. "Per tanti, noi tra questi, difendere la ... (iltempo)

Scurati: "Ho paura, mi hanno disegnato un bersaglio in faccia - Lo scrittore a Repubblica delle Idee: "Meloni e i giornali fiancheggiatori hanno puntato il dito contro di me, poi magari qualcuno prende la mira contro ...huffingtonpost

Scurati: ho paura, da Meloni violenza e attacchi denigratori - Roma, 21 apr. (askanews) – “Ho vissuto male questa vicenda, è duro, è faticoso, è doloroso. Io parlo come privato cittadino, non sono un’istituzione, non sono un giornale, non sono un partito, non son ...askanews

Francesca Fagnani: “Tutta la mia solidarietà a Bortone e Scurati”. E risponde all’indiscrezione di Dagospia su Vannacci - Francesca Fagnani ha deciso, con un tweet, di mostrare la propria vicinanza a Serena Bortone, che, coraggiosamente, ha deciso di sollevare il caso Scurati, facendo uscire per prima la notizia del mono ...ilfattoquotidiano