Il caso-Scurati spacca il sindacato Rai - senza precedenti | il contro-comunicat - cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) La polemica sulla mancata partecipazione di Antonioal 25 aprile della Rai ha mandato in tilt anche il comitato di redazione di Rai Approfondimenti, che si èto. Una volta scoppiata la polemica due rappresentanti su tre dell'organismo interno alla redazione, hanno diramato un duroo nel quale, tra le altre cose, chiedono «al direttore Paolo Corsini un confronto affinché si faccia garante e responsabile presso il corpo redazionale e presso l'editore della correttezza e dell'indipendenza del nostro lavoro». Un testo, però, non condiviso da tutti. Così uno dei tre membri del cdr, Gian Vito Cafaro, dirama unanota: «Mi dissocio dai contenuti delo del Cdr Approfondimento sul. Com'è corretto, e come ho chiesto ai colleghi ...