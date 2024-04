Il cancro burocratico | 3 anni per installare 8 giochi

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 21 aprile 2024) Dopo una lunghissima Odissea burocratica, alla fine il parco pubblico di San Sisto a Perugia, di cui ci siamo occupati all’inizio dell’anno, ha finalmente aperto i battenti. Il fatto, seppur di rilevanza locale, costituisce un classico esempio di come funziona il nostro sistema, nel quale occorrono tempi biblici anche per, a proprie spese, una semplice areaa beneficio dei genitori e dei bambini del relativo quartiere. Si tratta di una meritoria iniziativa, totalmente autofinanziata, realizzata da un gruppo di cittadini che per ricordare un giovane di 30, deceduto a causa di un incidente stradale, hanno fondato una associazione che porta il suo nome: Alessandro Pedetti. Ebbene, la riqualificazione e la gestione di una delle aree più frequentate di San Sisto rappresentava sin dall’inizio la principale iniziativa ...