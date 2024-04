Il cambio gomme di Gasly in Cina è terrificante | pneumatico si stacca - travolge un meccanico dell’Alpine

(Di domenica 21 aprile 2024) L'incidente clamoroso avviene al 12° giro, in occasione del primo pit-stop. La gomma rotola via dalla vettura, per fortuna senza provocare lesioni fisiche al membro del team. Scuderia multata di 10 mila euro per non aver rispettato "le condizioni di idoneità e sicurezza durante la gara"

Per legge c'è tempo dal 15 aprile al 15 maggio per sostituire gli pneumatici invernali. Resta escluso chi ha montato i modelli "4 stagioni". Le multe per il mancato adeguamento arrivano fino a 1.680 ... (tg24.sky)

Da lunedì 15 aprile si torna alle gomme estive, che sostituiranno i pneumatici invernali. La scadenza, va detto, non è però categorica, nel senso che la normativa concede un mese aggiuntivo per ... (firenzepost)

Milano, 15 aprile 2024 – Via ai pit-stop per smontare le gomme invernali e ripartire con pneumatici estivi. Il Cambio gomme non riguarda chi monta pneumatici quattro stagioni, all season, che sono ... (ilgiorno)

Pagelle F1 Gp Cina: Norris il migliore dopo Verstappen (9), Ferrari passo indietro (5), Leclerc pensa a chiudere Sainz - Verstappen rimane di un altro pianeta e stavolta la Red Bull ritrova un Perez nella migliore versione di Barrichello. Stroll, tamponamento da driver sbadato (2), Sargeant (2) da retrocessione ...corriere

SBK | Assen: Toprak beffa Bautista e trionfa in Gara 2 - L'incertezza del meteo ha accompagnato la Superbike per tutto il round d'Olanda e Gara 2 non è stata differente: partita in condizioni di asciutto, ha visto la pioggia fare capolino a metà gara per po ...it.motorsport