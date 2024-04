Il 730? Meno lunare - ma non troppo Sconti raddoppiati in sei anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Dovrebbe essere più facile rispetto agli scorsi, ma intanto ci sono 8 pagine in più di istruzioni importanti da leggere bene. Parliamo della compilazione del modellosemplificato, di cui si avvicinano la prima scadenza: dal 30 aprile, infatti, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di lavoratori dipendenti e pensionati la dichiarazione dei redditi precompilata, che verrà pubblicata sull’area riservata del contribuente. La promessa è quella di una ulteriore semplificazione rispetto agli ultimi, con un percorso guidato che permetterà di confermare o modificare le informazioni presenti, per recuperare le spese mediche, scolastiche, sportive, universitarie, etc., in autonomia, senza ricorrere a un Caf. Tuttavia, c’è un aspetto da non sottovalutare: per non incorrere in errori, prima di procedere sul sito ...