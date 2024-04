I GIALLOROSSI Lukaku non ce la fa Abraham si gioca il posto con Azmoun

(Di domenica 21 aprile 2024)no, Dybala (’risparmiato’ un tempo giovedì col Milan) sì. L’attaccante belga, ieri chiamato in causa dall’allenatore del City Guardiola ("nel calcio contano i dettagli: lo scorso anno abbiamo vinto la Champions perché a tre metri dalla portaha colpito in pieno il nostro portiere..."), sarà l’unico vero assente della sfida di domani sera all’Olimpico. Tra i pali De Rossi confermerà l’inamovibile Svilar. Nella linea di difesa, con Mancini e Llorente al centro, a destra è probabile l’impiego di Karsdorp aldi Celik, mentre a sinistra Angelino è in vantaggio su Spinazzola. A centrocampo appare scontato il ritorno dal primo minuto di Cristante, che completerà il reparto insieme a Paredes e Pellegrini. In attacco, infine, Dybala è l’unica certezza. Le altre due maglie potrebbero finire sulle spalle di El Shaarawy e ...

