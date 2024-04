I cantieri in città Nei sacchi dei volontari quasi 4 tonnellate di rifiuti abbandonati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) Anche quest’anno Monza si è rimboccata le maniche per pulire e mettere in ordine i suoi spazi con la nona edizione delle Pulizie di primavera. Sono stati 130 i ““ di pulizia sparsi in, in cui 4.700si sono messi all’opera per tutta la mattinata e talvolta anche il pomeriggio. Straordinari i risultati ottenuti: oltre ad essere stati liberati daie riordinati tante aree verdi e spazi pubblici - raccogliendo circa 5 chili di mozziconi, 100 chili di plastica, 900 di rami, 590 di vetro, 200 di carta e altri 1.990 chili di indifferenziata -, sono state piantumate 3mila piante stagionali, 2mila aromatiche, messi a dimora 30 chili di semi per prato e realizzati tre nuovi murales. Tra igruppi scout, associazioni giovanili, guardie ecologiche, ...