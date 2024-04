I candidati finalisti del Premio Strega leggono il monologo di Scurati alla Fiera dei Librai

(Di domenica 21 aprile 2024) Bergamo. Sul palco dell’Auditorium di Piazza della Libertà a Bergamo, nell’ambito degli incontri della 65^deiBergamo, idelhanno letto tutti insieme il testo delsul 25 aprile, festa della Liberazione, che lo scrittore Antonio2019) avrebbe dovuto leggere a Che sarà, programma di Rai 3. In apertura della tappa bergamasca delTour, gli autori presenti, che si disputeranno l’edizione 2024 del riconoscimento letterario più importante d’Italia, – Sonia Aggio, Adrian Bravi, Donatella Di Pietrantonio, Tommaso Giartosio, Antonella Lattanzi, Valentina Mira, Melissa Panarello, Raffaella Romagnolo, ...

