I 335 delle Fosse Ardeatine. Uno spaccato dell'antifascismo

(Di domenica 21 aprile 2024) Augusto Zironi, sottotenente di vascello, ha 23 anni. Imbarcato fra ’41 e ’43 su varie navi da guerra, si è guadagnato la medaglia di bronzo al valor militare. Dopo l’armistizio sfugge alla cattura da parte dei tedeschi, si rifugia nella sua Genova e poi tenta di passare le linee e unirsi al Regno del Sud e quindi agli Alleati. A Roma però viene arrestato, con tre colleghi ufficiali in fuga anche loro verso Sud, dopo una delazione. Viene torturato in via Tasso. Agnini e Zironi sono il primo e l’ultimo – in ordine alfabetico – dei 335 cittadini inseriti nella lista di Herbert Kappler e passati per le armi alleil 24 marzo 1944. Mario Avagliano e Marco Palmieri in Le vite spezzate della(Einaudi) raccontano una per una le biografie dei 335 cittadini uccisi nella rappreseglia – ma si ...