I 18 anni della Brasserie Arnage | Un compleanno a tutta birra

(Di domenica 21 aprile 2024) La festa per i 18è un traguardo non solo di maggiore età ma in realtà di acclarata longevità per i pubblici esercizi esposti al turn-over e per laè una tappa del percorso avviato da due trentenni all’epoca che si è fatto strada tra non poche difficoltà, specie negli ultimitra Covid, bollette impazzite dell’energia elettrica, regole per le verande. Claudio Biagioli, detto Biagio, 53, è socio titolare insieme a Francesco Migazzi. Biagioli, come nacque l’idea di aprire il locale? "Avevamo entrambi, io e ’Miga’, i nostri lavori sicuri di disegnatore meccanico e giardiniere, ma io e il mio socio cercavamo qualcosa di più per realizzarci. Io ero appassionato di birre belghe e di gare automobilistiche, soprattutto le endurance:è il nome di una ...