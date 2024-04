Highlights Venezia-Treviso 91-78 - basket Serie A1 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 21 aprile 2024) Ilcon glidi Umana Reyer– Nutribullet91-78, sfida valida per la ventottesima giornata dellaA1di. Al Pala Taliercio arriva un’altra vittoria per i padroni di casa che ormai sembrano mettere in ghiaccio il quarto posto in ottica playoff. Decisivo il parziale di 31-17 nel secondo quarto per indirizzare la partita, concostretta a soffrire fino a fine campionato per provare a guadagnarsi la salvezza. REGOLAMENTOA1RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATI GLISportFace.

Venezia passa a Napoli 97-90 e torna a vincere dopo la sconfitta in casa di Cremona settimana scorsa. Quarto ko consecutivo per la squadra campana, che esce dalle prime otto in classifica. Alla ... (sportface)

La Virtus domina Venezia in trasferta 89-70. Sfida dominata dai ragazzi di Banchi, che stanno riscattando in campionato le delusioni dell’ultimo periodo in Eurolega. Il miglior realizzatore delle V ... (sportface)

LBA, in un Taliercio caldissimo gli orogranata si prendono il Derby con Treviso - L'Umana Reyer riprende la marcia aggiudicandosi per 91-78 il derby con la Nutribullet Treviso in un Taliercio sold out per la quinta partita consecutiva. In una partita in cui, tra gli altri, vanno ri ...veneziatoday

Lecco-Venezia 1-2, lagunari in rimonta. Lecco sempre più verso la C. Gol e Highlights - Solo tre delle dieci gare della 34ª giornata di Serie B sono terminate con un risultato diverso dal pareggio. Una di queste è quella fra.tuttomercatoweb

Catanzaro-Cremonese 0-0, big match combattuto ed equilibrato ma senza gol. Gli Highlights - Mentre Como e Venezia volano conquistando le uniche due vittorie della 34ª giornata di Serie B per quanto riguarda il gruppo di testa, il big match.tuttomercatoweb