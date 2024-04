Highlights e gol Real Madrid-Barcellona 3-2 | Liga 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Glie le azioni salienti di3-2, match della trentaduesima giornata di. Al 6? è la formazione blaugrana a sbloccare il risultato con un colpo di testa di Christensen sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Raphinha e con la complicità di un’uscita sbagliata di Lunin. Al 18? c’è il pareggio. Vazquez semina il panico sulla destra: supera Cancelo e subisce il fallo di Cubarsì in area. Per l’arbitro è rigore e dagli undici metri Vinicius non sbaglia. Nel secondo tempo il Barca torna avanti con la rete di Fermin Lopez, ma ilorchestra la rimonta. Vazquez sfrutta un assist di Vinicius e pareggia. Nel finale arriva la rete decisiva di Bellingham. JUDE BELLLINGHAM SCORES THE WINNNNERRRR ...